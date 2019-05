Le président Joko Widodo (gauche) et le vice-président Ma'ruf Amin, le 21 mai à Jakarta. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, ont adressé le 21 mai des messages de félicitations à Joko Widodo, à l’occasion de sa réélection au poste de président indonésien.



Le même jour, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh a envoyé un message de félicitations au nouveau vice-président indonésien Ma'ruf Amin.



Les dirigeants vietnamiens se sont déclarés convaincus que le président Joko Widodo et le vice-président Ma'ruf Amin dirigeraient leur pays pour remporter de nouveaux succès, et que le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie continuerait de se développer fortement, pour l’intérêt des deux peuples comme pour la paix, la stabilité et la prospérité de la Communauté de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). -VNA