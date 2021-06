Hanoï (VNA) - A l'occasion du 70e anniversaire de la fondation du Parti du peuple cambodgien (28 juin), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC).



Dans le message, le PCV et le peuple vietnamien félicitent chaleureusement le PPC et le peuple cambodgien pour les grandes et importantes réalisations remportées dans tous les domaines au cours des dernières années. La partie vietnamienne est convaincue que le PPC continuera de conduire le pays vers de nouvelles et plus grandes réalisations.



Le Vietnam se réjouit que les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable avec le Cambodge se développent de plus en plus. Le Parti communiste du Vietnam, l'État et le peuple du Vietnam feront de leur mieux avec le Parti du peuple cambodgien, l'État et le peuple du Cambodge pour protéger, préserver et développer les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, pour la prospérité des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.



Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam sont toujours reconnaissants pour le soutien et l'aide précieux que le Parti du peuple cambodgien, l'État et le peuple du Cambodge ont apporté au Vietnam pendant la lutte d’hier pour la libération du Sud et la réunification nationale, ainsi que dans le processus de Renouveau, de développement et de défense du pays aujourd'hui.



Le même jour, le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, a envoyé des fleurs de félicitations au président du PPC et Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, et au président d'honneur du PPC et président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin.



Le Hoai Trung, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, a adressé un message de félicitations à Prak Sokhon, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPC. -VNA