Hanoi (VNA) - Les dirigeants de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale vietnamiens ont adressé des lettres de félicitations à leurs homologues français à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (12 avril 1973-2023).

Drapeaux du Vietnam et de la France. Photo CPV

Le président Vo Van Thuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé des lettres de félicitations respectivement au président français Emmanuel Macron et à la Première ministre Elisabeth Borne.Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a adressé ses lettres de félicitations au président du Sénat Gérard Larcher et à la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.A cette occasion également, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a adressé sa lettre de félicitations à la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna. – VNA