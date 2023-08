Faire du Technopôle de Hòa Lac une ville futuriste et technologique

Le Technopôle de Hòa Lac, à cheval sur les deux districts de Thach That et Quoc Oai, à Hanoï, couvre une superficie totale de près de 1.600 hectares. Les projets d'investissement ici ont contribué à la formation d'un écosystème dans le domaine des technologies, dans le but de devenir une ville futuriste et technologique.