Hanoï (VNA) – Le Plan directeur régional du delta du Mékong rendu public le 21 juin 2022 est le résultat de nombreuses décisions et solutions proposées par le Parti et l’Etat au fil des années pour développer le delta du Mékong dans tous les aspects.



L'objectif du plan directeur est de s'efforcer de transformer le delta du Mékong en un pôle d’économie agricole durable, dynamique et performante, avec un développement rapide et durable, avec modernité et richesse culturelle, ainsi qu’un endroit écologique, agréable à vivre, une destination attractive pour les touristes et les investisseurs.



Le Plan directeur régional du delta du Mékong pour 2021-2030, avec vision pour 2050, a été rendu public lors d’une conférence organisée le 21 juin dans la ville de Can Tho (Sud). Il a pour objet de concrétiser et mettre en œuvre les nouvelles visions dans la Stratégie de développement socio-économique national pour la période 2021-2030, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de développement et façonnant de nouvelles valeurs pour le delta du Mékong.



Le Plan directeur fixe le développement du delta dans le sens de la durabilité, de la croissance verte et de l'adaptation au changement climatique, sur la base de trois piliers que sont l’économie, la société et l’environnement. Il met l'accent sur la protection, l'embellissement et le développement des écosystèmes naturels vers un modèle économique vert, axé sur l’homme.



Le Plan a été très apprécié par les dirigeants des 13 localités de la région, des scientifiques nationaux et des organisations internationales.



Selon Carolyn Turk, directrice nationale de la Banque mondiale pour le Vietnam, le Plan met en évidence une nouvelle vision pour la région. Il offre de formidables opportunités pour créer de nouvelles valeurs.



Hirai Shinji, représentant en chef de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que le Plan directeur présentait une bonne vision du développement du delta du Mékong en fonction du développement du Vietnam en général.



De son côté, Huynh Quoc Viet, président du Comité populaire de la province de Ca Mau, a demandé l’autorisation pour que les provinces de la région proposent des mécanismes et politiques spécifiques pour attirer les investissements, dans le but de créer une percée sur cet aspect et mieux exploiter les potentiels locaux.

Lors de la conférence sur la promulgation du Plan directeur, le 21 juin à Can Tho, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux organes compétents de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre de façon drastique, substantielle et efficace les résolutions et plans d'action sur le développement du delta du Mékong pour le rendre prospère et résilient au changement climatique…