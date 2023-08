Le directeur du Département de la culture et de l'information, Dinh Hoang Linh, s'exprime au forum. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Dans le cadre du Camp d'été du Vietnam 2023, un forum sur le tourisme au Vietnam et dans la ville de Da Nang, sur le thème "Les jeunes Vietnamiens vivant à l'étranger promeuvent leur rôle d'ambassadeur du tourisme vietnamien à l'étranger", s'est tenu le 1er août à Da Nang.Le directeur du Département de la culture et de l'information de la Commission d'État chargé des Vietnamiens à l’étranger, Dinh Hoang Linh, a souligné la forte reprise du tourisme vietnamien en 2023 avec près de 6,6 millions d’arrivées internationales depuis le début de l’année, soit 83% du plan annuel. En particulier, le Vietnam figure parmi les destinations touristiques les plus recherchées au monde sur Google.Selon lui, le Camp d'été du Vietnam permet aux jeunes Vietnamiens vivant à l'étranger de découvrir les destinations bien connues, d'en savoir plus sur la culture, l’histoire et les traditions héroïques de leur pays d'origine, et de renforcer leur patriotisme. De cette façon, ils peuvent devenir des ambassadeurs du tourisme pour promouvoir la belle image du Vietnam auprès de leurs amis étrangers.Le Camp d’été du Vietnam 2023 compte 120 jeunes vivant dans 26 pays et territoires à travers le monde. Le programme dure deux semaines, du 18 juillet au 2 août, et traverse 10 villes et provinces vietnamiennes.