Photo: thuathienhue.gov.vn

Hanoï (VNA) - Joyau incontesté du Centre du Vietnam, l’ancienne cité impériale de Huê et ses fastueux tombeaux royaux disséminés dans la campagne alentour sont inscrits au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco depuis 1993. Aujourd’hui, la ville se dote d’une ambitieuse stratégie de développement.



Selon les chercheurs, la construction de la ville de Huê sur les rives de la rivière des Parfums a été planifiée au début du 17e siècle. Au fil du temps, Huê s’est étendue vers la montagne Ngu Binh, la lagune de Tam Giang et la mer Orientale. La cité impériale a été bâtie tout au long du 19e siècle. Devenue le siège de la cour, Huê acquiert un grand prestige et un grand raffinement. Les deux rives de la rivière des Parfums sur lesquelles s’étend la ville, abritent de magnifiques ouvrages architecturaux dont sept figurent au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Le professeur Truong Quôc Binh, membre du comité du Patrimoine culturel national, précise: «Huê est une ville au patrimoine matériel et immatériel extraordinaire. Ses habitants ont conscience de la valeur de leur ville et veillent à préserver et valoriser son capital architectural et culturel».