La cérémonie d'inauguration de l'expostion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - En l’honneur du 72e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et du 65e anniversaire de la première rencontre entre le Président Ho Chi Minh et le Président Kim Il-sung, le 10 février à Hanoï, l’Agence vietnamienne d’information (VNA), en collaboration avec l'Ambassade de la RPDC au Vietnam, a inauguré une exposition de photos intitulée « Les relations traditionnelles entre le Vietnam et la RPDC et les empreintes des dirigeants des deux pays ».

Les photos en noir et blanc, sélectionnées dans les archives de la VNA et de l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), apportent au public des images exemplaires sur les activités de dirigeants de haut rang des deux pays et sur la coopération bilatérale au cours des sept dernières décennies.

En 1957, les relations Vietnam –RPDC ont témoigné un jalon important marqué par la visite du Président Ho Chi Minh en RPDC (du 8 au 12 juillet 1957). Des habitants de Pyongyang se sont tenus des deux côtés de la route pour saluer le Président vietnamien.

Un an plus tard, le président du Parti des travailleurs de RPDC, Premier ministre Kim Il-sung a également effectué une visite au Vietnam du 28 novembre au 2 décembre 1958. De nombreux Hanoïens se sont descendus dans les rues en agitant les drapeaux des deux pays pour l’accueillir. Le Président Ho Chi Minh et le Premier ministre Kim Il-sung ont visité l'usine textile de Nam Dinh et le district de Tu Liem où a été mis en oeuvre un projet d'amitié Vietnam-RPDC.

Les participants voient la présentation de photos sur les relations Vietnam-RPDC. Photo : VNA



Au cours de deux dernières décennies, les reporters de la VNA et de la KCNA ont continué d’informer des visites et rencontres entre les hauts dirigeants des deux pays. Parmi celles-ci figurent les images du président du Parti des travailleurs de RPDC, président de la Commission des affaires de l'État de la RPDC, Kim Jong-un et d’une délégation nord-coréenne de haut rang, en visite d'amitié officielle au Vietnam à la fin février 2019, ce démontrant clairement les bonnes relations d’amitié traditionnelle qui ont été et sont préservées, héritées, consolidées et développées par les générations de dirigeants des deux Partis et de deux États.

Prenant la parole lors de l’ouverture, le vice-directeur général de la VNA, Nguyen Tuan Hung, précise que c'est la première fois que la VNA et la KCNA se coordonnent pour organiser une exposition de photos en ligne afin de présenter au public des jalons historiques de la coopération entre le Vietnam et la RPDC durant ces sept dernières décennies, contribuant à approfondir les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays.

De son côté, le ministre conseiller et chargé d'affaires p.i de l'ambassade de la RPDC au Vietnam, Ri Ho Jun, se déclare convaincu que la collaboration efficace entre la VNA et la KCNA constitue une condition préalable au succès de l'exposition, marquant ainsi un bon début pour les activités de célébration des relations d’amitié entre les deux pays dans l’avenir.

L’exposition de photo en ligne sur les relations Vietnam-RPDC se déroule du 10 au 17 février sur le site https://link.gov.vn/TLAVNTT (en vietnamien) et https://link.gov.vn/PICVNTT (en nord-coréen). -VNA