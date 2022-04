Des élèves contemplent des photos et objets exposés. Photo: VNA



Binh Thuan (VNA) - L’exposition intitulée "Hoàng Sa, Truong Sa du Vietnam – les preuves historiques et juridiques" a ouvert ses portes le 20 avril dans le musée de la province de Bac Giang, au Nord.



L’événement expose 80 photos et 42 objets relatifs à la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracels) et de Truong Sa (Spratleys), outre 180 photos sur les ethnies et les religions au Vietnam.

Quelques 40 photos et près de 200 objets qui sont des souvenirs des soldats et habitants de Bac Giang pendant les deux guerres de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains (de 1945 à 1975) sont également présentés lors de l’événement.

Ces documents sont des preuves affirmant la souveraineté indiscutable du Vietnam sur ces deux archipels ; témoignant de la tradition historique et révolutionnaire de la population, de l’identité culturelle de la communauté ethnique du Vietnam et de Bac Giang en particulier, ainsi que de leurs contributions actives à l’œuvre d’édification et de défense nationales.

Le vice-directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Sy Cam, a affirmé que l’exposition contribuait à affirmer la souveraineté territoriale et insulaire de la nation, à présenter la communauté ethnique et les croyances religieuses dans le pays, dont la province de Bac Giang.

L’exposition se poursuit jusqu’en fin mai 2022. -VNA