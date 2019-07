Hanoi, 24 juillet (VNA) - Le vernissage de l’exposition « Hoàng Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques» a eu lieu le 23 juillet dans le district de Dai Tu, province de Thai Nguyên (Nord).

Des habitants de Thai Nguyên visite l'exposition. Photo : VNA

Près de 200 cartes, photos et documents fournis par le ministère de l’Information et des Communications y sont exposés. On y trouve des archives précieuses en écriture démotique sino-vietnamienne, en vietnamien, et en français du régime féodal du Vietnam et du régime français en Indochine du XVIIe au XXe siècle, des documents et des ouvrages publiés par les pays occidentaux aux XVIIIe et XIXe siècles relatifs à la souveraineté vietnamienne sur les deux archipels Hoàng Sa et Truong Sa.

Cette exposition a vocation à sensibiliser les étudiants et, plus généralement, la population, sur la protection de la souveraineté maritime, ainsi qu'à l’exploitation des potentiels maritimes et insulaires dans l’œuvre de protection et d’édification du pays.

Clôture : le 8 août. -VNA