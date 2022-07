Hanoi (VNA) - L'exposition "Patrimoine artistique de l'Iran, berceau de la civilisation" se tient jusqu'à la fin du mois au Musée d'ethnologie du Vietnam à Hanoi.

À l'exposition (photo: baoquocte.vn)

L'ambassadeur d'Iran au Vietnam, Ali Akbar Nazari, a déclaré lors du vernissage que l'exposition permettrait aux visiteurs de mieux comprendre l'éclat du patrimoine artistique de son pays, berceau de la civilisation, de l'histoire millénaire et de la richesse de la culture iranienne, comme ainsi que de promouvoir les échanges culturels entre l'Iran et le Vietnam.



Sont présentées une impressionnante collection de tapis, de vases peints à la main, de plaques de cuivre gravées et émaillées, environ 70 œuvres photographiques, qui plongent les visiteurs dans un passé lointain et leur permettent de se rendre compte de la magnificence du patrimoine culturel iranien.



L'exposition est co-organisée par l'ambassade d'Iran, le Musée d'ethnologie du Vietnam et l'Académie nationale des sciences sociales. - CPV/VNA

