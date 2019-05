Exposition sur Hoang Sa - Truong Sa du Vietnam à Bac Liêu. Photo: VNA



Bac Liêu (VNA) – L’exposition «Hoàng Sa, Truong Sa - les preuves historiques et juridiques» s’est ouverte le 15 mai à Phuoc Long, un district de la province de Bac Liêu (Sud).

S’exprimant lors du vernissage, le vice-président du Comité poulaire de la province de Binh Thuân, Vuong Phuong Nam, a déclaré que l’exposition avait pour objectif de sensibiliser les habitants locaux au patriotisme, à la solidarité, à la responsabilité, et à la protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Organisé par le Comité populaire provincial et le Service provincial de la culture, de l’information, des sports et du tourisme, le Comité populaire du district de Phuoc Long, cet événement présente plus de 200 photos, cartes et documents collectés dans le pays et à l’étranger, prouvant la souveraineté depuis des siècles du Vietnam sur les deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly).

L’exposition durera jusqu’au 17 mai. -VNA