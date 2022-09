Vientiane (VNA) - Le ministère lao de la Défense a inauguré le 8 septembre à Vientiane une exposition de photos pour célébrer l'Année de la solidarité et de l'amitié Laos - Vietnam et Vietnam - Laos 2022.



L'exposition présente 148 photos reflétant la coopération multiforme entre les deux armées, l'alliance de combat spéciale entre le Laos et le Vietnam pendant les années de guerre, ainsi que la prévention et le contrôle des maladies... entre les deux ministères.

S'exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le général de division de l’Armée populiare lao Sonthong Phomnavong a souligné que cette exposition constituait une occasion de célébrer l'Année de l'amitié et de la solidarité Laos - Vietnam 2022, et l'une des activités de l'Armée populaire lao dans la promotion de la grande amitié cultivée par le président Ho Chi Minh, les présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphavouvong.

Jusqu'au 17 septembre, l'exposition sera également l'occasion d'éduquer les cadres, les membres du Parti, les officiers, les soldats et le peuple, en particulier la jeune génération, sur ces relations spéciales pour continuer à préserver et promouvoir la bonne tradition, ainsi qu'à protéger les acquis révolutionnaires. - VNA