Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Une exposition de photos intitulée "Relations Vietnam - Laos : éternelles et en développement" s'est ouverte le 6 septembre à Hanoï.

L’événement est coorganisé par l'Agence vietnamienne de l’Information (VNA) et l’Agence de presse lao (KPL), à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre 1962) et du 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération bilatérale (18 juillet 1977).

La directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang (en ao dai) avec des visiteurs à l'exposition. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a souligné que l'année 2022 avait une signification particulière pour les relations Vietnam - Laos et Laos - Vietnam, car elle marque les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques et les 45 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération. Les activités commémoratives qui se déroulent dans les deux pays témoignent de la qualité des relations spéciales entre les deux pays, a-t-elle ajouté.

L'exposition présente plus d'une centaine de photos typiques dont 63 de grand format sélectionnées dans les archives de la VNA et de la KPL. Ces clichés reflètent de manière vivante les relations spéciales et uniques entre les deux Partis et les deux peuples, toujours côte à côte dans la lutte d'hier pour l'indépendance nationale ainsi que dans l'oeuvre actuelle d'édification, de protection et de développement des deux pays.

Ces photos illustrent également l'amitié particulière entre les deux pays qui a été constamment préservée et promue par des générations de dirigeants, de révolutionnaires et de citoyens des deux pays.

Cette exposition reflète aussi de manière exhaustive les étapes importantes dans les relations entre les deux pays, les réalisations exceptionnelles qu'ils ont accomplies, les sentiments entre les deux peuples tout au long de leur histoire.

"Les images de l'amitié entre les deux pays continueront d'être immortalisées par des générations de reporters de la VNA et de la KPL, contribuant à perpétuer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples », a affirmé la directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang.

Dans une déclaration enregistrée par vidéo envoyée à cette expo, le directeur général de la KPL, Khampheuy Philapha, a affirmé que cet événement avait mis en évidence la grande relation, la solidarité particulière et la coopération intégrale Laos-Vietnam, Vietnam -Laos.

Cette exposition reflète également les relations de coopération étroites et efficaces entre les deux agences de presse depuis des décennies, apportant une contribution importante au renforcement des liens entre les deux peuples et les deux pays.

Le vernissage de l’exposition a vu la présence de représentants de la Commission centrale de la propagande et de l'éducation du Parti, de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du ministère de l'Information et des Communications, de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, de l'Association d'amitié Vietnam - Laos, de l’Association des journalistes vietnamiens…-VNA