Séoul (VNA) - Une exposition de photos de presse a été officiellement inaugurée le 31 mars à Séoul par l’Agence de presse Yonhap et l'Agence vietnamienne d’information (VNA), à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée.

Dans son discours d'ouverture, le président et directeur général de Yonhap, Seong Ki-hong, a souligné le développement des relations entre les deux pays dans de nombreux domaines, de politique à l'économie, à la culture et à la société, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. Il a espéré que cette exposition contribuera à l’approfondissement des relations bilatérales ainsi qu'à la promotion des échanges entre les deux peuples.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a envoyé un message de félicitations à cet événement, remerciant Yonhap d'avoir travaillé étroitement avec la VNA pour apporter au public des images impressionnantes sur la coopération et les échanges entre le Vietnam et la République de Corée au cours des trois dernières décennies.

Photo : VNA



«A travers les photos exposées, la VNA et Yonhap souhaitent passer en revue les étapes importantes des relations de coopération entre les deux pays ; des activités de coopération économique, des échanges culturels, sportifs et des sentiments partagés entre les deux peuples pendant la période difficile causée par l'épidémie de COVID-19... Ces images ont montré que les relations d’amitié et de coopération sont cultivées sur la base solide, avec de nombreuses similitudes en matière de culture et d'histoire, avec l’amitié et les efforts communs pour édifier un avenir meilleur. », a-t-elle dit dans son message.

L'exposition présente 86 photos de presse, prises par des reporters de Yonhap et de la VNA. Elle présente aussi des archives infographiques sur les jalons historiques au cours des 30 ans des relations Vietnam-République de Corée, des vidéos sur les patrimoines culturelles des deux pays. Une plate-forme d'espace virtuel 3D est accessible aux spectateurs sur les sites Web de Yonhap et du Musée sud-coréen de l'histoire contemporaine.

L'exposition durera jusqu’au 5 mai.

Selon les prévisions, une exposition de photos de presse similaire sera organisée par la VNA et Yonhap à Hanoï en décembre. -VNA