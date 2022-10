Visiteur sud-coréen à l'exposition. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Le vernissage d’une exposition de beaux-arts entre Hai Phong (Vietnam) et Gwangju (République de Corée) a eu lieu dans la soirée du 15 octobre au Centre d'information sur les expositions et le cinéma de la ville vietnamienne.



Il s'agit d'un événement du programme de coopération entre l'Association littéraire et artistique de Hai Phong et l'Association des beaux-arts de Gwangju. L’exposition est également l'une des nombreuses activités culturelles et artistiques pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée (1992-2022).



L'exposition présente plus de 100 peintures de plus de 90 artistes, dont près de 60 de Gwangju et 35 de Hai Phong, outre trois livres avec des dessins de plus de 100 artistes de Hai Phong et Gwangju, publiés par trois éditeurs en République de Corée.



L'exposition se poursuit jusqu’au 19 octobre.-VNA