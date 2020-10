Des visiteurs à la 15e exposition de photos «Hanoi en moi» - 2020. Photo: danviet



Hanoï (VNA) - La 15e exposition de photos «Hanoi en moi» - 2020 présente du 8 au 14 octobre au Temple de la Littérature à Hanoi 70 clichés d'événements importants, de beaux moments et paysages de la capitale, à travers les pérégrinations de photographes et journalistes.

Il s’agit d’une des activités en l'honneur du 1010e anniversaire de Thang Long-Hanoi, du 17e Congrès de l’organisation municipale du Parti et du 66e anniversaire de la libération de la capitale.



Aussi une occasion de sensibiliser au patriotisme et à la fierté nationales, de s’unir pour édifier une capitale et un pays en général de plus en plus développé et puissant.



L'exposition est agencée selon 3 thèmes: Hanoi - ville dynamique, créative, culturelle millénaire, amicale et intégrée; Hanoi - ville verte, civilisée et moderne; Efforts des autorités et du peuple de Hanoi dans le combat contre l'épidémie de COVID-19. - CPV/VNA