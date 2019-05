Hanoi, 5 mai (VNA) - La 2e foire internationale des technologies d'imprimerie sérigraphique et numérique (ASGA 2019), qui regroupera des centaines d’exposants venus de pays et territoires d’Asie, aura lieu du 9 au 11 mai à Hô Chi Minh-Ville.

De nouvelles technologies d'imprimerie sérigraphique appliquées dans le secteur du textile-habillement. Photo: aodongphucmamnon.com

Avec comme thème «Nouvelle tendance - nouvelle opportunité – nouvelle position», cet évènement bisannuel présentera de nouvelles technologies d'imprimerie sérigraphique et numérique, appliquées dans de nombreux secteurs tels que textile-habillement, électronique, chaussures, emballage, céramique.



Sont aussi prévus des séminaires, des formations techniques ainsi que des échanges et rencontres pour trouver des partenaires.



Une bonne occasion pour que les fabricants nationaux d'avoir accès à de nouvelles technologies d'imprimerie, à des solutions optimales pour améliorer leur compétitivité et la qualité de leurs produits.



Les organisateurs tablent sur 10.000 visiteurs venus notamment de Malaisie, du Laos, du Cambodge, de Thaïlande, du Sri Lanka, des Philippines, de Chine, de Hongkong (Chine) et du Vietnam.- CPV/VNA