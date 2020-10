Le Vietnam a exporté pour 2,5 milliards de dollars de fruits et légumes au cours des neuf premiers mois de 2020, soit une baisse de 11% en un an, selon le Département des import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Le ministère a indiqué qu'en août, les revenus d'exportation du secteur provenaient des exportations de divers types de fruits, notamment fruit du dragon, mangue, banane, noix de coco, jacquier, durian et longane.



L'application de l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) devrait renforcer l'avantage concurrentiel des entreprises locales par rapport à des concurrents régionaux tels que la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie.



Le Vietnam est le cinquième producteur asiatique de fruits et légumes. Comptant 1,8 million d’hectares de plantations de fruits et légumes, il les exporte vers 60 pays et territoires./.