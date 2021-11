Photo : VNA

Hanoï, 22 novembre (VNA) - La culture traditionnelle, dont le folklore, est une ressource précieuse pour le développement de l'industrie culturelle si elle est soigneusement exploitée, selon les experts.

En fait, il y a eu de nombreux produits du cinéma, de la littérature, des beaux-arts, de la mode, du tourisme qui s'inspirent du folklore et génèrent une grande valeur matérielle, ont-ils déclaré, ajoutant que les valeurs distinguées de la culture vietnamienne sont également mieux connues parmi la communauté internationale.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a récemment approuvé une stratégie de développement culturel à l'horizon 2030, qui donne la priorité à un certain nombre d'industries culturelles potentielles et avantageuses. Cela encouragera davantage ceux qui exploitent le précieux folklore et la culture traditionnelle à développer l'industrie culturelle, contribuant à apporter de belles images et les valeurs uniques du folklore au monde.

Selon une étude menée par un groupe de Docteurs comprenant Tran Thanh Viet (Université des sciences sociales et humaines) et Lu Thi Thanh Le (Université́ Vietnam-Japon (VJU) de l'Université nationale de Hanoi, l'investissement dans l'industrie culturelle répond également aux besoins de l'existence et développement des champs folkloriques dans la vie contemporaine.

Selon le professeur associé Bui Hoai Son, ancien directeur de l'Institut national vietnamien d'études culturelles et artistiques, dans le contexte de la mondialisation et de l'inter-influence entre les pays, l'industrie culturelle est un atout stratégique pour les politiques de coopération diplomatique et internationale d'un pays, et aider à mettre en valeur l'identité unique du pays.

Il a souligné que le développement des industries culturelles est certainement un choix approprié pour le développement culturel du pays dans le contexte actuel, créant des produits et services culturels qui répondent aux besoins du marché, représentant la fonction économique de la culture.

Ce qui est plus important, c'est qu'à travers ces produits et services culturels, une nouvelle vitalité sera créée pour les patrimoines culturels, tandis que le capital culturel de la nation et le talent des artistes seront mieux exploités, formant le soft power du pays ainsi que la promotion de l'image du pays et vietnamien des gens du monde entier, a-t-il dit.

Cependant, l'industrie culturelle est encore un domaine relativement nouveau au Vietnam. Passer de la culture traditionnelle à la production de masse pour répondre aux besoins d'un grand marché nécessite des investissements synchrones dans les infrastructures, la protection de l'environnement et le développement durable.

De plus, il est nécessaire de créer un équilibre entre l'exploitation des valeurs économiques et culturelles de la culture, afin que la communauté puisse tirer profit de la ressource locale tout en conservant et en valorisant les patrimoines culturels dans leur espace d'origine.-VNA