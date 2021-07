L'équipe "Très bien", comprenant Dô Minh Dung (droite) et Nguyên Duy Nam, lauréate de "Expédition francophone" 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Grâce à leur dynamisme et à leur assurance, les deux jeunes de l’équipe "Très bien" ont remporté le premier prix du concours "Expédition francophone" 2021 ayant pour thème "La mode dans les pays francophones".

Lancé par le Club de français de l'École supérieure de commerce extérieur de Hanoï (CFE), le concours "Expédition francophone" 2021 a pour objectif d’encourager les élèves, lycéens et étudiants à s’immerger de manière ludique dans la langue française.



L’édition 2021 était parrainée par un grand nombre d’institutions francophones dont l’ambassade de France au Vietnam, Wallonie-Bruxelles international, l’Agence universitaire de la Francophonie, la Société d'échanges franco-vietnamienne pour l'éducation, le commerce et les services (VFE), le café "7th heaven cafe and brunch". Le journal Le Courrier du Vietnam, relevant de l'Agence Vietnamienne d'Information, a assuré la couverture de cet évènement.



En raison de l'épidémie COVID-19, toutes les phases de cette 8e édition du concours "Expédition francophone" se sont déroulées en ligne, sur la plateforme Zoom.



Au total, ce sont 20 équipes qui se sont inscrites. Après les phases éliminatoires tenues du 26 juin au 20 juillet, seules trois équipes ont été retenues : "MV" (École supérieure de commerce extérieur de Hanoï), "Petit Béret" (École supérieure de commerce extérieur de Hanoï et Université de Hanoï) et "Très bien" (École supérieure de commerce extérieur de Hanoï).



La finale du concours a eu lieu dans la soirée du 26 juillet pendant plus de deux heures. Elle comprenait quatre épreuves : questions instantanées, mots croisés, questions logiques et présentation de diapositives sur un projet.



Créative et pleine d’énergie, l’équipe "Très bien", comprenant Dô Minh Dung et Nguyên Duy Nam, a su conquérir le jury pour remporter le premier prix du concours. Le deuxième prix est revenu à l’équipe "Petit Béret", et le troisième, à "MV".



Le 1er prix était de 5 millions de dôngs et deux tablettes pour une valeur de 20 millions de dôngs ; le 2e, 3 millions de dôngs ; et le 3e, 2 millions. Les équipes ont également reçu de nombreux cadeaux des sponsors de l’événement.



"Ce que nous avons réalisé ce soir (26 juillet) est le résultat d'un long travail ensemble ! Et notre travail acharné a été récompensé. Encore une fois, nous tenons à remercier les organisateurs de l'+Expédition francophone+, qui ont su créer un concours très intéressant pour tous les jeunes francophones du Vietnam", a ainsi partagé l'équipe gagnante "Très bien". -CVN/VNA