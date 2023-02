Photo : VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le navire 378 appartenant à la brigade 167 (2e Zone navale de la Marine vietnamienne) dirigé par le lieutenant-colonel Nguyen Duc Thien, commandant adjoint de cette brigade, a participé à des exercices conjoints avec le patrouilleur offshore HMS Spey, commandé par le lieutenant-colonel Michael Proudman de la Marine royale britannique (Royal Navy) le 11 février, dans les eaux de Ba Ria-Vung Tau (Sud).Les deux parties ont notamment exécuté des exercices de salut en mer, d'échanges d'informations, de communication internationale par signaux et de mise en œuvre du Code des rencontres non planifiées en mer (Code for Unplanned Encounters at Sea-CUES) des Marines du Pacifique occidental.Le 7 février, le navire HMS Spey a jeté l'ancre au port de Nha Rong - Khanh Hoi, à Hô Chi Minh-Ville pour une visite jusqu'au 11 février. Le commandement de la 2e Zone navale a organisé une cérémonie d'accueil de deux navires et des échanges footballistiques avec des officiers et des marins du navire de la Royal Navy Le HMS Spey est le quatrième navire de la Royal Navy envoyé au Vietnam ces 5 dernières années. Cela réaffirme que le Royaume-Uni est l'un des partenaires les plus fiables et à long terme du Vietnam dans le domaine de la sécurité maritime.La visite du navire HMS Spey a eu lieu à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Les activités de l’exercice conjoint entre le navire 378 et le navire P234 contribueront à renforcer les relations de coopération, de compréhension et de confiance mutuelle entre les deux armées, les deux Marines en particulier, tout en continuant à promouvoir les relations de coopération, les échanges, le renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance entre celles-ci.Le HMS Spey est un patrouilleur offshore de classe River de 2e génération de la Royal Navy, conçu pour effectuer des activités multitâches en mer telles que sécurité maritime dans les zones côtières et secours en cas de catastrophe. Le navire a une jauge de 2.000 tonnes, une longueur de 90,5 m, une vitesse maximale de 25 miles marins/h.- VNA