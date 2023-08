Le général Luong Cuong, membre du Bureau politique du PCV, membre du Conseil permanent de la Commission militaire centrale et président du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam (APV) s'exprime lors de la réunion. Photo: nhandan.vn



Hanoi (VNA) – Les questions théoriques et pratiques liées au processus de renouveau à orientation socialiste au Vietnam au cours des quatre dernières décennies ont été examinées lors de la première réunion du groupe Défense-Sécurité-Affaires étrangères mercredi 2 août à Hanoi.

L'événement était présidé par le général Luong Cuong, membre du Bureau politique du PCV, membre du Conseil permanent de la Commission militaire centrale et président du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam (APV) mercredi 2 août à Hanoi.

Les membres du groupe ont discuté du plan de travail et du programme du groupe, clarifiant certains détails concernant le plan du rapport de synthèse et l'attribution des responsabilités aux membres du groupe qui se joignent à la rédaction de documents importants.

Le général Luong Cuong également chef du groupe, a souligné l'importance de la revue pour compléter et perfectionner la théorie du Parti sur la politique de Renouveau, l'idéologie sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam.

Il a convenu du plan de travail et du programme du groupe et a assigné des tâches à ses membres et au secrétariat afin d'aider le groupe à remplir avec succès les tâches assignées par le Bureau politique.

Concernant le plan du rapport de synthèse, le général Luong Cuong a demandé de clarifier le but, la cible, la portée, le contenu, les méthodes de recherche et les participants impliqués dans le rapport de synthèse ; les contextes internationaux et nationaux ayant une incidence sur le contenu du résumé ; le processus de développement de la sensibilisation et des orientations, politiques et solutions et de prévoir les facteurs d'impact d'ici 2030, avec une vision jusqu'en 2045, entre autres.

Le projet du rapport doit définir clairement les objectifs, les points de vue, les tâches et les solutions pour la mise en œuvre des tâches de défense, de sécurité et de relations extérieures d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2045, a conclu le général Luong Cuong. -VNA