Le vice-directeur général de l'Agence Kampuchea Presse (AKP) s’est déclaré impressionné par la cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 et l’organisation des épreuves dans plusieurs localités vietnamiennes.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu le 16 mai à Hanoï le vice-Premier ministre et président du Comité national olympique de Thaïlande, Prawit Wongsuwon.

Une pièce de théâtre et un roman intitulés "No nuoc non" (Devoir envers le pays) sur le Président Hô Chi Minh ont été rendus publics lundi 16 mai à Hanoi.