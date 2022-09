Hanoï (VNA) - Le Pr. Phan Thành Nam, premier Vietnamien à avoir reçu le prix de la Société mathématique européenne, a récemment partagé ses expériences dans le processus d’apprentissage avec les élèves du Lycée d’excellence Luong Van Chanh de la province de Phu Yên (Centre).

Le Pr. Phan Thành Nam s’entretient avec les élèves du Lycée d’excellence Luong Van Chanh. Photo : Duy Thanh/CVN

Phan Thành Nam, 37 ans, est actuellement Professeur au Département de mathématiques de l’Université Ludwig Maximilian de Munich, en Allemagne. Cet ancien étudiant de l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale de Hô Chi Minh est le premier Vietnamien à avoir été honoré en 2020 par la Société mathématique européenne (EMS).

Le prix de l’EMS est presque aussi prestigieux que le prix Fields de l’Association internationale de physique mathématique. Lancée en 1992, cette distinction est décernée tous les quatre ans, lors du Congrès européen de mathématiques (ECM), à des mathématiciens de moins de 36 ans, de nationalité européenne ou travaillant actuellement en Europe, ayant apporté des contributions exceptionnelles à cette science.

Les qualités clés du succès

Lors de la récente rentrée des classes dans son ancien lycée Luong Van Chanh, Phan Thành Nam a été invité à prendre la parole. Il a exprimé ses fortes émotions en témoignant les changements positifs de sa région d’origine de Phu Yên, ainsi que le développement de son pays natal.

"J’ai parlé avec de nombreux amis de Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville, et tout le monde sait que Phu Yên est une très belle province, le pays des +fleurs jaunes sur l’herbe verte+. Mais de beaux paysages ne peuvent attirer les touristes que quelques temps. Pour un développement à long terme, et pour que les gens se sentent attachés et restent plus longtemps, le facteur humain est très important. Par conséquent, nous avons besoin de la contribution de nombreux talents et c’est indispensable pour les élèves assis sur les bancs de l’école aujourd’hui", a déclaré le Pr. Nam.

Le Pr. Nam remet des médailles à des élèves du Lycée d’excellence Luong Van Chanh primés aux olympiades organisés dans le Sud. Photo: Duy Thanh/CVN

Selon lui, pour ce faire, les jeunes doivent essayer de faire beaucoup d’efforts dans l’apprentissage. Mais “comment apprendre ?”. C’est une grande question à laquelle les enseignants tenteront de répondre à la rentrée scolaire.

Le Pr. Nam a échangé quelques réflexions personnelles autour de trois vertus et qualités qui lui semblent très importantes, résumées dans les mots de l’Oncle Hô ou Président Hô Chi Minh : l’humilité, l’honnêteté et le courage. Il a déclaré qu’être humble dans l’apprentissage signifie être prêt à revoir ses connaissances et à apprendre de nouvelles choses.

"Une personne qui pense tout savoir est en fait une personne très malheureuse. Elle n’est pas capable d’apprendre de nouvelles choses car le réservoir de connaissances est infini et les connaissances de chacun sont limitées. À mon avis, plus on apprend, plus on se rend compte de notre manque de connaissances", a-t-il souligné.

"C’est pourquoi je crois qu’aucune vérité n’est éternelle, dans le sens où l’on apprend un jour, une étude suffit pour toute une vie, mais l’apprentissage doit être continu, chacun doit être un pratiquant assidu dans le processus d’acquisition de connaissances", a-t-il ajouté.

Concernant l’honnêteté, le Pr. Nam a précisé qu’il faut apprendre l’essence, ne pas savoir par cœur pour passer des examens. "Étudier pour soi-même, pas pour un examen", a-t-il insisté.

"Plus j’étudie, plus je vois le lien entre différents domaines, donc plus j’étudie, plus j’apprends. Plus je vois le plaisir et moins je m’en souviens. En étudiant, je dois être honnête avec moi-même et avec tout le monde", a-t-il expliqué.

Enfin, être courageux dans l’apprentissage c’est être prêt à relever les défis et découvrir de nouvelles choses. "Si vous êtes courageux dans vos études, un jour vous serez courageux dans la vie. Dans la vie, le summum de la bravoure n’est pas que nous puissions vaincre les forts, mais que nous puissions soutenir les faibles".

"Ce sont les trois qualités qui, à mon avis, sont très importantes, vous aidant à réussir non seulement dans vos études mais aussi dans la recherche scientifique, non seulement à l’école mais aussi dans la vie", a recommandé le Professeur Nam aux élèves du Lycée d’excellence Luong Van Chanh.

Après la cérémonie d’ouverture, il a également passé près d’une heure à échanger et à répondre à leurs questions.

Un Professeur de talent

Né en 1985 à Phu Yên, le Pr. Phan Thành Nam a obtenu quelques prix prestigieux dont le prix jeune scientifique de l’Union internationale de physique fondamentale et appliquée (IUPAP) en mathématique pour ses excellentes recherches en 2018 et le prix de la Société mathématique européenne en 2020.

Ses domaines de recherche sont l’analyse de la physique mathématique, en particulier la mécanique quantique multi-particules, la théorie spectrale, les calculs variationnels, les équations aux dérivées partielles et l’analyse numérique.-CVN/VNA