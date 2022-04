L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Do Minh Hung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Ces derniers jours, l'ambassade du Vietnam en Israël continue de contacter et d’exhorter les organes compétents pour avoir des réponses officielles concernant l’étudiant vietnamien Nguyen Hai Binh porté disparu et présumé mort dans ce pays, a affirmé l’ambassadeur Do Minh Hung lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Auparavant, l’ambassade du Vietnam en Israël avait fait savoir que le Bureau d’Interpol en Israël avait informé avoir retrouvé le corps sans vie avec des papiers d’identité à Neot Hakikar (Arava) identifié comme étant l’étudiant vietnamien porté disparu, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

L’étudiant Nguyen Hai Binh, née en 1993, de l’Université Nong Lam de Hô Chi Minh-Ville (NLU), participait à un programme d’études et de travail en Israël organisé par le Centre AICAT (Avara) à partir du 2 août 2016 et n’avait plus donné de nouvelles depuis le 17 septembre 2016.

Alertée par sa disparition inopinée, l’ambassade du Vietnam avait pris contact et travaillé en étroite collaboration avec les autorités israéliennes, les unités de recherche et de sauvetage, le Centre AICAT et la communauté vietnamienne dans ce pays à sa recherche.

L’ambassadeur Do Minh Hung a indiqué qu’après avoir reçu des informations de la police israélienne, son ambassade travaillait pour recevoir la conclusion finale sur l’identification du corps retrouvé. Si les restes retrouvés appartiennent à Nguyen Hai Binh, l’ambassade travaillera avec les parties concernées pour les rapatrier au Vietnam selon le souhait de sa famille et déterminer les politiques d'assurance et d'indemnisation.

Le 6 avril, la directrice du Centre AICAT, Hanni Arnon, a indiqué que la police ne donnait pas encore la confirmation du décès de l’étudiant. -VNA