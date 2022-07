Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a eu le 7 juillet à Hanoï une réunion avec le comité du Parti du ministère de la Sécurité publique et avec la commission des affaires du Parti du ministère de la Justice sur la «Stratégie pour l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam jusqu'en 2030, avec une orientation vers 2045».

Lors dela réunion. Photo : VNA

Le chef de l’État, qui est également président de comité chargé de l’élaboration de ladite stratégie, a demandé à ces deux ministères de simplifier leur organisation pour un fonctionnement plus professionnel et plus efficace.

Le président a suggéré de poursuivre la révision et le perfectionnement des fonctions et des tâches, de perfectionner l'appareil des organes d’enquête et des organismes chargés d'enquêter dans le sens d'une rationalisation, d'un professionnalisme et d'un fonctionnement efficace, satisfaisant aux exigences et aux tâches assignées, assurant les droits de l’homme et des citoyens.



Le président Nguyên Xuân Phuc a également plaidé pour une exécution correcte des jugements pénaux et pour une coordination plus étroite entre les organes chargés de l’exécution des peines pénales, civiles et administratives. - VNA