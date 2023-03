Photo: VNA

Phu Tho (VNA) - Dans le cadre de l'événement "Anniversaire funéraire des rois Hung – Festival du Temple Hung" 2023, il y aura une activité pour présenter une collection d'Ao Dai et établir des records Guinness Vietnam.

Selon le comité d'organisation, le festival se déroulera du 20 au 29 avril avec plus de 20 activités dont une pour mettre en valeur une collection Ao Dai et établir des records Guinness Vietnam pour: Le plus long Ao Dai "Rivière et des brocades" au Vietnam, de 178 m, la plus longue route de performance au Vietnam, de plus de 500 m, et le plus grand nombre de personnes portant un Ao Dai pour assister à un événement culturel et artistique au Vietnam, environ 4.000.

L’Anniversaire funéraire des rois Hung – Festival du Temple Hung est un festival annuel de toute la nation, une occasion d'éduquer à la tradition de "Buvez de l'eau, souvenez-vous de la source", d'exprimer la profonde gratitude aux rois Hung qui ont construit le pays et aux ancêtres qui ont combattu avec constance contre les envahisseurs étrangers et défendu le pays.

C'est aussi une occasion importante de promouvoir au monde un patrimoine extrêmement précieux et unique, qui existe depuis des milliers d'années, profondément ancré dans nos âmes, chéri par les compatriotes de tout le pays et des Vietnamiens d'outre-mer. C’est un jour pour que l'ensemble du Parti, de l'armée et du peuple jure d'un seul cœur d'avoir toujours gravées les paroles du président Ho Chi Minh: “Les rois Hung ont joué un rôle déterminant dans la construction du pays - Nous devons protéger le pays ensemble”.

Ce festival est aussi l'occasion de montrer l'identité culturelle unique de la Terre Ancestrale, d'attirer les touristes, de promouvoir largement les ressources touristiques culturelles locales. -CPV/VNA