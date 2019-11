Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Canon, sponsor principal du concours, en collaboration avec la revue Vietnam Heritage, a organisé le 21 novembre au Musée des femmes du Sud, à Hô Chi Minh-Ville, la cérémonie de remise des prix du concours de photos sur les patrimoines du Vietnam 2019 - Vietnam Heritage Photo Awards 2019.

Cérémonie de remise des prix du concours de photos sur les patrimoines du Vietnam 2019, le 21 novembre au Musée des femmes du Sud, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Canon/CVN

Lancée début septembre 2019, il s’agit de la 8e édition du Vietnam Heritage Photo Awards. Elle a pour but de célébrer le 74e anniversaire de la signature par le Président Hô Chi Minh en 1945 du décret N°65/SL, premier de l'État permettant de préserver le patrimoine culturel national (23 novembre 1945).Ses thèmes traditionnels sont la nature, la culture matérielle et immatérielle, l’environnement et le tourisme. L’édition 2019 a continué d'attirer l'attention de la communauté nationale et étrangère. Les meilleures œuvres seront publiées sur la revue Vietnam Heritage et exposées dans des centres touristiques, musées, écoles.Le concours de cette année a reçu un total de 3.075 œuvres (plus de 5.000 photos), de 413 auteurs venus de 54 provinces. Avec le soutien de Canon, les 100 meilleures œuvres ont été imprimées et participeront à des expositions de photos sur les patrimoines vietnamiens à Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai (Sud), Dà Nang (Centre) et Hanoi (Nord).En plus de l’impression, Canon finance également deux prix spéciaux, à savoir des appareils photo et des imprimantes Canon, d’une valeur de 25 millions de dôngs chacun.Takeda Satoru, directeur général de Canon Marketing Vietnam, a déclaré : "Canon Marketing Vietnam est honoré d’ccompagner le concours Vietnam Heritage Photo Awards depuis 2012. Nous pensons que la mission de Canon est non seulement de fournir des solutions d'imagerie et de photographie numériques, mais également de contribuer à découvrir et partager les patrimoines naturels et culturels, en particulier du Vietnam, un pays doté de nombreux paysages magnifiques et d’une culture diversifiée".À noter que les 100 meilleures œuvres seront aussi présentées dans trois lieux de la capitale : Temple de la littérature, rue piétonne du lac Hoàn Kiêm (12, rue Lê Thai Tô) et Centre de la culture et des arts du Vietnam (2, rue Hoa Lu).Sur la page facebook de Canon et Vietnam Heritage, un vote est également organisé. – CVN/VNA