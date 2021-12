Lors de l'atelier. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un atelier de consultation sur le 2e projet de rapport volontaire à mi-parcours du Vietnam sur la mise en œuvre des recommandations dans le cadre du 3e Cycle d'Examen périodique universel (EPU) a commencé le 10 décembre au matin à Hanoï.



Cet atelier a été organisé par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).



Dans son discours, le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a affirmé l'engagement constant du Vietnam à protéger et à promouvoir les droits de l'homme, à placer l’homme au centre. Il a déclaré qu’il s’agit de l'objectif et de la motivation les plus importants du pays.



En tant que membre responsable des Nations Unies et de la communauté internationale, le Vietnam accorde toujours une attention particulière au processus de l'EPU, et est fermement déterminé à continuer à apporter des contributions actives et responsables aux travaux du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, notamment dans le contexte où le Vietnam se porte candidat au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025, a-t-il souligné.



De son côté, Rana Flowers, coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, a affirmé que les Nations Unies continueront d'accompagner le Vietnam dans les temps à venir.



Lors de l’atelier, un représentant du ministère des Affaires étrangères a présenté le deuxième projet de rapport volontaire à mi-parcours du Vietnam. Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a présenté des commentaires sur le projet de rapport. Les participants ont également présenté leurs avis et idées.



C'est la première fois que le Vietnam élabore un rapport volontaire à mi-parcours sur la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle d'EPU pour l’envoyer au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce qui affirme son ferme engagement en matière de droits de l'homme.-VNA