Photo: vietgiaitri

Hanoï (VNA) - Avec près de 112 milliards de dollars ces 10 dernières années, le Vietnam est l'un des 10 pays recevant le plus d'envois de fonds de sa diaspora, contribuant de manière importante à stabiliser la balance des paiements et développer l’économie nationale.



Le Comité d'Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger a tenu une conférence de presse le 26 décembre à Hanoï, sous la présidence du vice-président Luong Thanh Nghi.



Luong Thanh Nghi y a déclaré que le travail des Vietnamiens d’outre-mer (Viet kieu) visait à accroître l'attrait et la promotion des investissements, du commerce et des ressources en matière grise, en particulier des intellectuels, hommes d'affaires et jeunes Viet kieu pour les objectifs de développement national.



La communauté vietnamienne à l’étranger compte actuellement 4,5 millions de personnes disséminées dans 110 pays et territoires du monde, dont 80% dans des pays développés. Les États-Unis à eux seuls concentrent 2,2 millions de Viet kieu.



Les hommes d'affaires, intellectuels, scientifiques, en particulier les jeunes renforcent les liens et s’orientent toujours vers la Patrie. Les activités des Viet kieu sont de plus en plus actives, apportant des contributions concrètes au développement national, se tenant au courant des tendances du développement mondial telles que startups créatives, révolution industrielle 4.0, agriculture de haute technologie, construction des marques nationales.



Actuellement, près de 3.000 entreprises vietnamiennes des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Russie, de la France, de la République tchèque, des Pays-Bas sont en activité dans 50 des 63 localités du pays, avec un capital d'apport et un capital enregistré de 4 milliards de dollars, notamment dans les domaines du tourisme, du commerce, de l'immobilier, des produits d’exportation, de l’aquaculture...



Les envois de fonds des Viet kieu vers leur pays d’origine ont toujours maintenu une augmentation annuelle d'environ 10 à 15%. Avec près de 112 milliards de dollars ces 10 dernières années, le Vietnam est l'un des 10 pays recevant le plus d'envois de fonds de sa diaspora, contribuant de manière importante à stabiliser la balance des paiements et développer l’économie nationale. Les envois de fonds ont atteint 16,7 milliards de dollars en 2019, dont 5,6 milliards à Hô Chi Minh-Ville.



A ce jour, environ 500 associations vietnamiennes à travers le monde ont réalisé de nombreuses innovations en termes d’activités s’orientant vers la Patrie.



Chaque année, environ 400 à 500 experts et intellectuels vietnamiens de l'étranger participent au Vietnam à des activités scientifiques et technologiques. La participation des membres intellectuels vietnamiens à l'étranger, de France, du Japon, des États-Unis et de Singapour, au Groupe consultatif économique du Premier ministre a encouragé les intellectuels vietnamiens d'outre-mer à contribuer davantage à la construction nationale.



En 10 ans, environ un million de Viet kieu sont revenus au pays chaque année pour rendre visite à leurs proches ou étudier les opportunités d'investissement... Ils ont investi dans de nombreuses localités et ont participé à d’innombrables activités caritatives et humanitaires dont l'aide aux victimes de catastrophes naturelles, de l'agent orange, aux enfants pauvres, la construction de ponts et de routes... -CPV/VNA