Des gens s'évacuent d'Ukraine. Photo: Reuters



Hanoï (VNA) - Selon les Missions de représentation du Vietnam, jusqu’à l’après-midi du 2 mars (heure vietnamienne), la plupart des Vietnamiens à Kiev et Odessa, des centaines d’autres à Kharkov ont été évacués.



Plus précisément, 140 personnes sont allées d'Ukraine en Pologne et sont maintenant à Varsovie; 70 personnes sont allées en Roumanie; environ 220 sont déjà arrivées en Moldavie et partiront ensuite pour la Roumanie; environ 30 personnes sont allées en Hongrie.



Selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères, son groupe de travail pour la protection du citoyen a coopéré avec les Missions de représentation du Vietnam en Ukraine et dans les pays voisins pour assister les Vietnamiens en Ukraine dans le processus d’évacuation. Les Missions de représentation ont pris en charge les procédures et les documents nécessaires à l’entrée et au transit, collaboré avec les organes compétents locaux et les associations de Vietnamiens dans les pays d’accueil pour accueillir, organiser des hébergements temporaires, fournir des articles de première nécessité aux personnes évacuées.