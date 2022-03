Versement d’aides à des travailleurs impactés par le COVID-19. Photo d’illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Selon les premières estimations du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, environ 3,4 millions de travailleurs bénéficieront de la politique de soutien aux loyers.



C’est ce qu’a indiqué Vu Trong Binh, directeur du Département de l'emploi, lors d’une conférence de presse du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, donnée le 30 mars à Hanoï pour informer de la Décision n° 08/2022/QD-TTg du Premier ministre concernant la mise en œuvre de la politique de soutien aux loyers pour les travailleurs.



Selon Vu Trong Binh, les salariés qui travaillent dans les entreprises et les travailleurs qui retournent sur le marché du travail bénéficieront d’un soutien mensuel de 500.000 dongs/personne et 1 million de dongs/personne.



Le directeur du Département de l'emploi a souligné que la Décision n° 08/2022/QD-TTg visait à soutenir les travailleurs qui avaient encore des difficultés liées au logement, afin qu'ils puissent participer à la reprise des activités économiques aux côtés des employeurs.



La politique de soutien aux loyers pour les travailleurs joue un rôle important dans le rétablissement de la production dans le contexte de nouvelle normalité, a affirmé Vu Trong Binh.-VNA