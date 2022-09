Le président Nguyen Xuan Phu. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Durant son séjour au Japon pour assister aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo, le président Nguyen Xuan Phuc a eu le 28 septembre une entrevue avec l'empereur japonais Naruhito.

Le chef de l’État vietnamien a formulé ses plus sincères condoléances pour le décès soudain de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo, affirmant que ses efforts et sa détermination de renforcer les relations de coopération et d’amitié Vietnam-Japon et de les rehausser au niveau de Partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie étaient des héritages précieux pour les deux pays.

Le président Nguyen Xuan Phuc a apprécié le développement vigoureux du partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon et leur coopération efficace dans plusieurs domaines ainsi que leur soutien mutuel dans les moments difficiles.

Il a transmis l'invitation du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et a invité l’empereur Naruhiro et l’impératrice à effectuer une visite au Vietnam, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon en 2023.

Pour sa part, l’empereur japonais Naruhito s’est déclaré réjoui du développement fort, intégral et efficace des relations bilatérales ces dernières années.

Il a affirmé prendre en haute considération les relations de coopération et d’amitié avec le Vietnam et faire de son mieux contribuant au développement des relations bilatérales. -VNA