Pékin (VNA) – Une délégation de haut rang du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), conduite par son président Dô Van Chiên, a eu le 19 juillet à Pékin en Chine, une entrevue avec le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Zhao Leji.

Lors de l'entrevue. Photo : VNA

Dô Van Chiên a félicité Zhao Leji pour son élection à la présidence du Comité permanent de l'APN, notant sa conviction que sous la direction du Parti et de l'État chinois dans le nouveau mandat dirigé par M. Xi Jinping, le peuple chinois remplira les objectifs et les tâches fixés.

Il s’est réjoui du développement positif des relatons entre les deux Partis, les deux Etats, notamment la signification importante de la visite officielle du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong en Chine en novembre 2022 et les bonnes résultats de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine en juin dernier. Ces visites ont contribué à renforcer la compréhension et la confiance stratégique entre les deux parties, créant une base et une force motrice importante pour la promotion intégrale des relations Vietnam-Chine dans tous les domaines.

Le président de la FPV Do Van Chien a affirmé que le Vietnam attache une grande importance et accorde toujours la priorité absolue aux relations avec la Chine, soutient pour la Chine en vue de promouvoir son rôle actif dans la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde.

Dô Van Chiên a déclaré que le Front de la Patrie du Vietnam s'était coordonné avec la Conférence consultative politique du peuple chinois pour mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord du programme de coopération entre les deux organisations pour la période 2014-2019. Les deux organisations ont convenu de prolonger la validité de ce protocole d’accord et d’organiser régulièrement des activités d’échanges et de rencontres et de partager des expériences sous des formes appropriées.

Dô Van Chiên a exprimé son souhait que Zhao Leji prête attention et soutienne la Conférence consultative politique du peuple chinois pour coopérer efficacement avec le Front de la Patrie du Vietnam.

Dans le même temps, il a affirmé qu'en qualité de président du Comité central du FPV, il fera de son mieux pour cultiver davantage les relations traditionnelles de bon voisinage entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, promouvoir la relation de coopération de plus en plus efficace entre le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois, ainsi qu'entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine.

Lors de l’entrevue, Zhao Leji n’a souligné que cette année, les deux pays célèbrent le 15e anniversaire de la coopération stratégique intégrale entre les deux pays. Dans la période à venir, les deux pays suivront la stratégie définie des deux Partis, a-t-il déclaré, affirmant la Chine est prête à coopérer avec le Vietnam de manière stratégique, à s'unir pour construire son propre socialisme unique.

Zhao Leji a déclaré que les deux pays devraient renforcer les échanges de haut niveau à travers des formes flexibles, exploiter les potentiels complémentaires des deux parties, assurer une chaîne d'approvisionnement fluide, et faire plus d'efforts pour promouvoir les échanges entre les personnes, se conformer aux perceptions et aux politiques des deux Partis et accélérer la coopération entre les domaines.

Do Van Chien a également transmis l'invitation du président de l’AN Vuong Dinh Hue à Zhao Leji à se rendre prochainement au Vietnam et a invité les jeunes parlementaires de l’APN de Chine à assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui s'est tenue du 14 au 18 septembre 2023 au Vietnam.

Le même jour, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec Wei Xiaodong, président de la Conférence consultative politique municipale de Pékin et visité le Musée des expositions historiques du Parti communiste chinois. - VNA