Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê souhaite également que l’ONU continue d’aider les organes parlementaires vietnamiens à améliorer leurs compétences en matière de législation et de supervision.

Photo : VNA

C’est en tout cas ce qu’a déclaré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors d’une entrevue samedi, 22 octobre, avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres en visite officielle au Vietnam.

En poursuivant son objectif de développement durable et inclusif, le Vietnam s’applique à perfectionner son système juridique et à le conformer aux normes internationales et aux accords de libre-échange qu’il a signés.

Il a proposé aux instances onusiennes de renforcer leurs échanges avec l’Union interparlementaire et les autres mécanismes multilatéraux dont le Vietnam est membre. Vuong Dinh Huê souhaite également que l’ONU continue d’aider les organes parlementaires vietnamiens à améliorer leurs compétences en matière de législation et de supervision, et a demandé aux deux parties d’organiser un forum sur la transition énergétique.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (droite) et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a remercié les Nations unies pour leur soutien par le biais du mécanisme COVAX, qui a fourni au Vietnam 61,7 millions de doses de vaccin et de nombreuses fournitures et équipements médicaux pour la prévention et le contrôle du COVID-19. C'est un facteur pour le Vietnam de prévenir et contrôler rapidement l'épidémie et de relancer et développer son économie, a-t-il souligné.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a estimé que le Vietnam était l’un des membres dynamiques et actifs de l’ONU dont les contributions ont aidé à combler les écarts entre pays riches et pays pauvres, a déclaré Antonio Guterres. Le Vietnam et son peuple peuvent être fiers que leur voix soit respectée par tous les pays, a-t-il ajouté.

Selon Antonio Guterres, l’ONU considère la voix du Vietnam comme celle du développement.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a affirmé que les Nations Unies apportent toujours leur soutien au Vietnam, notamment la mise en œuvre des engagements de la COP-26 pour ramener les émissions nettes à zéro d'ici 2050, la transformation énergétique, la transformation numérique et la cybersécurité.

Lors de l’entrevue, les deux parties ont échangé des vues sur des questions internationales d'intérêt commun, et se sont mises d’accord au maintien de la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, à la résolution des problèmes en Mer Orientale, à la résolution pacifique des différends sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS-1982).

Le Secrétaire général de l'ONU visite l'Administration météorologique et hydrologique du Vietnam. Photo : VNA

Le même jour, le Secrétaire général de l'ONU a visité et tenu une séance de travail avec l'Administration météorologique et hydrologique du Vietnam du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Il a déclaré qu'au cours des cinq prochaines années, l'ONU s'efforcera d'établir un système d'alliance d'alerte aux catastrophes avec les pays. Fort de son expérience, le Vietnam pourrait jouer un rôle important à cet égard.- VNA