Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le gouverneur général d'Australie, David Hurley. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le partenariat stratégique Vietnam-Australie a connu un développement fructueux, notamment dans l'économie et le commerce, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une entrevue avec le gouverneur général d'Australie, David Hurley, le 4 avril à Hanoï.



Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 15,7 milliards de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de près de 27%. L'Australie est devenue le 7e partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est désormais le 10e partenaire commercial de l'Australie.



Le Premier ministre a demandé à l'Australie de créer des conditions plus favorables à l'accès des produits agricoles et aquatiques vietnamiens à son marché.



Le chef du gouvernement a encouragé les entreprises et les fonds d'investissement australiens à venir investir au Vietnam dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les infrastructures, les télécommunications, la finance-banque, l'éducation, l'agriculture de haute technologie, la transformation numérique, l'exploitation minière, l'aviation, le tourisme…



Il a également demandé à l'Australie de soutenir le Vietnam dans la formation, l'amélioration des compétences en anglais, la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme, la criminalité économique, la criminalité liée à la drogue ou aux hautes technologies, la cybersécurité, etc.