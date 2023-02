Singapour (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en République de Singapour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu, jeudi après-midi, 9 février, une entrevue avec le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin. Photo : VNA

Saluant la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour, Tan Chuan-Jin a déclaré que le Vietnam est l'un des moteurs de la croissance dans la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, pour sa part, a hautement apprécié les réalisations de développement vigoureux de Singapour, estimant que Singapour mettra bientôt en œuvre avec succès l'objectif du "Plan vert 2030".



Les deux dirigeants se sont réjouis du développement rapide et profonde des relations bilatérales et ont souhaité que les relations Vietnam - Singapour deviennent plus étroites, fiables, substantielles et efficaces.

Saluant le bon développement de la relation de coopération entre les deux organes législatifs, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération et de partager leurs expériences en matière des compétences législatives, contribuant à l'amélioration de la compréhension et des échanges entre les deux peuples des deux pays, en particulier entre les jeunes générations.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh espère que Singapour continuera à soutenir le Vietnam dans les domaines où Singapour possède des atouts tels que l'économie numérique, la transformation numérique, l'innovation, les start-up, le développement d'incubateurs technologiques et l'éducation. Il a proposé de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne à travaillet, vivre et étudier à Singapour.

Le président du Parlement de Singapour a hautement apprécié la détermination et la vision des dirigeants vietnamiens dans le processus de développement du pays et de promotion de la mise en œuvre de nouveaux domaines tels que l'énergie propre et le développement durable, affirmant que le Parlement de Singapour soutiendra sans aucun doute les initiatives et les accords que les deux gouvernements mettent en œuvre dans tous les domaines.

Les deux dirigeants ont échangé des vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Tan Chuan-Jin a déclaré que le Vietnam joue un rôle très important dans le maintien de la solidarité et la promotion du rôle central de l'ASEAN et a convenu que les deux organes législatifs des deux pays continueront à travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), l'Assemblée interparlementaire mondiale (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et d'autres organisations parlementaires, contribuant au maintien de la solidarité de l'ASEAN et d'une position commune au sein de l'ASEAN sur les questions stratégiques liées à la paix et à la stabilité dans la région, notamment la question en Mer Orientale. – VNA