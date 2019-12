La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et le président de la République du Tartastan (Fédération de Russie) Rustam Minnikhanov (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) – Lundi midi (heure locale), poursuivant sa visite officielle en Russie, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a eu une entrevue avec le président de la République du Tartastan (Fédération de Russie) Rustam Minnikhanov.

Lors de la réunion, le président Minnikhanov a affirmé que le Tatartstan attachait de l’importance aux relations avec le Vietnam, un pays ami traditionnel dont les relations ont été éprouvées au fil des ans.



Le président de la République du Tartastan a remercié le soutien des dirigeants vietnamiens dans la promotion de la coopération entre les localités, considérant cela comme un facteur important dans le développement des relations entre les deux parties. Il a déclaré que les relations économiques et commerciales bilatérales n'étaient pas encore à la hauteur des potentiels des deux pays, le commerce bilatéral n'était que de 25 millions d’USD.

Par conséquent, les deux parties doivent promouvoir des liens plus étroits pour renforcer les relations commerciales. Le président de la République du Tartastan a également présenté les potentiels du Tatarstan où abrite également une usine de camions Kamaz. Les deux parties ont également un grand potentiel dans le domaine de la pétrochimie, des produits agricoles, des soins de santé, des plastiques, des polymères synthétiques, de l'optique, de l'air comprimé, de la nano, de la biologie et de l'agriculture. Le Tatarstan s'intéresse également aux technologies de l'information, qui se reflètent dans la construction du parc des technologies de l'information (parc informatique).

Le président Minnikhanov a souligné d'autres domaines dans lesquels les deux parties peuvent coopérer, comme l'éducation, la science et le tourisme. Le Tatarstan a une coopération éducative avec le Vietnam, a accueilli environ 90 étudiants vietnamiens et ce nombre pourrait augmenter dans un proche avenir. Au Tatarstan, il existe une communauté de Vietnamiens vivant et étudiant.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance au partenariat stratégique intégral avec la Fédération de Russie, ce qui en fait l'une des principales priorités de la politique étrangère du Vietnam. L'Assemblée nationale vietnamienne a toujours plaidé pour un renforcement de la coopération intégrale entre le Vietnam et la Russie. Elle a déclaré que les relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et la Russie se développent très bien et avec une grande fiabilité. Les deux parties ont souvent échangé des délégations de haut niveau, des ministères, des branches et des localités, créant une forte motivation pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

La coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la Fédération de Russie s'est développée positivement depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne en octobre 2016. Le commerce bilatéral a atteint 4,5 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de 30% par rapport à 2017; en 9 premiers mois de 2019, ce chiffre était de 3,4 milliards de dollars. La coopération économique et commerciale entre les deux pays peut être encore renforcée pour être à la hauteur des bonnes relations traditionnelles, aux potentiels et aux désirs des deux parties.

En 2019 et 2020, les deux pays ont organisé et continuent d’organiser de nombreuses activités telles que l'Année du Vietnam en Russie et l'Année russe au Vietnam à l'occasion du 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié Vietnam-Russie (1995- 2019) et 70 ans d'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays (1950-2020).

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que le Vietnam attachait également une grande importance à la promotion de la coopération entre les localités du Vietnam et de la Fédération de Russie. La République du Tatarstan est l'une des régions économiques les plus développées de la Fédération de Russie, avec un haut degré d'industrialisation avec des industries clés telles que la production de camions Kamaz, les produits chimiques, les avions civils et les hélicoptères, la chimie alimentaire, le textile, la fabrication de meubles, et a eu un certain nombre de projets de coopération avec le Vietnam.

La présidente de l'Assemblée nationale estime que dans les prochaines années, les relations de coopération économique, commerciale, d'investissement, culturelle et touristique entre le Tatarstan et le Vietnam et plus particulièrement avec ses localités continueront de se développer fortement. Le Vietnam s'est engagé à créer un environnement favorable aux investissements pour les entreprises russes, dont les entreprises du Tatarstan et de Kazan, afin de mener des activités commerciales stables et à long terme au Vietnam.

Concernant la coopération entre les localités, la présidente de l'Assemblée nationale a indiqué qu'il existe de nombreuses localités de la Russie qui ont les relations de jumelage avec le Vietnam comme Hanoi - Moscou, Ho Chi Minh Ville – Saint-Pétersbourg, Khanh Hoa - Saint Pétersbourg, Nghe An – Ulyanov... Elle espère qu'avec le soutien du président, dans les prochains temps, les relations de jumelage entre la ville de Kazan et les villes du Vietnam, entre la République du Tatarstan et les localités vietnamiennes, dont la province de Kien Giang seraient également établies.



La présidente de l'Assemblée nationale a souhaité que le Tatarstan et le Vietnam développent leur coopération dans le tourisme, la culture et les échanges entre les peuples. La communauté vietnamienne de la ville de Kazan comptant environ 1 000 habitants, elle espérait que le président de la République du Tartastan créerait des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre et travailler de manière stable, conformément à la loi, pour s'intégrer à la communauté du pays hôte.

Le président de la République du Tartastan Minnikhanov a déclaré que dans la coopération touristique, les deux parties ont des facteurs favorables tels que la belle nature et les conditions climatiques, de sorte qu'elles créeront de bonnes conditions pour améliorer la qualité des services pour les deux parties.

Il a également exprimé son soutien aux étudiants vietnamiens au Tatarstan. Pour promouvoir les relations entre les deux parties, il a déclaré que le rôle des deux législatures est très important. Il a également souligné qu'il serait déterminé à mettre en œuvre le jumelage local proposé par la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan. -VNA