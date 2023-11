La porte frontalière de Tra Linh, district de Trung Khanh, province de Cao Bang (Nord). Photo : VNA

Cao Bang (VNA) - Une délégation des commandements des gardes-frontières des quatre provinces de Cao Bang, Quang Ninh, Lang Son et Ha Giang (Vietnam) et une délégation du poste général d’inspection pour l'immigration du Guangxi (Chine) ont eu un entretien le 20 novembre, dans la province de Cao Bang (Nord).Lors de l’entretien, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre strictement les accords de coopération déjà signés, de renforcer l'échange d'informations et la collaboration dans la surveillance et la gestion de véhicules, de mettre en place des postes de garde dans les zones où se déroulent des activités illégales... En outre, les deux parties ont décidé de collaborer dans la recherche et la construction pilote de portes frontalières terrestres intelligentes, de renforcer la sensibilisation des populations des deux pays à la situation des entrées et sorties aux portes frontalières...Selon le colonel Dinh Duc Hung, chef des gardes-frontières de la province de Cao Bang, depuis le début de l'année 2023, parallèlement à l’échange d’informations, les deux parties ont organisé dix patrouilles conjointes, arrêté 15 trafiquants d'êtres humains et organisateurs des entrées et sorties illégales, traité 64 cas de transport illégal de marchandises à travers la frontière. En outre, elles ont renvoyé et reçu à la frontière 7.946 citoyens ayant commis des entrées et sorties illégales et ont arrêté 59 personnes recherchées...-VNA