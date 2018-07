Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân s’est entretenue lundi 23 juillet à Hanoi avec le président de la Chambre des représentants australienne, Tony Smith.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân avec le président de la Chambre des représentants australienne, Tony Smith. Photo : VNA



Elle a souligné que le Vietnam a toujours apprécié ses liens avec l’Australie, qui joue un rôle croissant dans la région et dans le monde, et est l’un de ses principaux partenaires.



La dirigeante vietnamienne s’est félicitée que l’Australie soit actuellement l’un des principaux partenaires commerciaux et d’investissement de son pays.



Appréciant la facilitation de l’Australie pour les produits agricoles vietnamiens, elle a déclaré que le Vietnam soutiendrait la présence renforcée des entreprises australiennes, en particulier dans les secteurs à forte demande tels que l’énergie, les infrastructures, les télécommunications, la finance et la banque, les mines, la fabrication, l’agriculture de haute technologie, l’éducation, et le tourisme.



Lors de l’entretien, les deux dirigeants ont noté avec satisfaction que les aides publiques au développement de l’Australie pour le Vietnam ont produit des résultats encourageants.



La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a demandé à l’Australie de continuer à aider le Vietnam dans les infrastructures, l’agriculture et le développement rural, la réduction de la pauvreté, la lutte contre les changements climatiques et le développement des ressources humaines.



En matière de défense et de sécurité, les deux parties ont déclaré que la coopération bilatérale dans ce domaine devenait de plus en plus substantielle, fiable et stable, notamment en termes de coordination de la participation à la mission de maintien de la paix de l’ONU, de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.



Elle a appelé l'Australie à aider davantage le Vietnam à faire face aux conséquences des munitions non explosées (UXO) et à fournir des informations sur les soldats vietnamiens disparus, comme convenu dans un protocole d’accord signé en 2015.



Le président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith a pour sa part plaidé en faveur d’une coopération parlementaire plus dynamique à l’avenir et a souhaité multiplier les visites de haut rang.

Les deux parties se sont par ailleurs réjouies du renforcement de la confiance politique bilatérale. Sur le plan économique, l’Australie est aujourd’hui l’un des partenaires commerciaux de premier rang au Vietnam. La valeur des échanges bilatéraux a atteint près de 6,5 milliards de dollars en 2017, soit une hausse de plus de 7% par rapport à 2016.

Elles se sont félicitées en particulier de la qualité de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité et de défense. Leur collaboration dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU et la lutte contre la criminalité transnationale s’est révélée efficace, ont indiqué les deux présidents.

Sur le dossier de la Mer Orientale, les dirigeants ont souligné la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la libre navigation maritime et aérienne dans cette zone maritime et de résoudre les litiges par voie pacifique, sur la base du droit international.

À cette occasion, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a demandé au président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith de transmettre son invitation au président du Sénat australien d’effectuer une visite au Vietnam.

Plus tard dans la journée, la dirigeante vietnamien a organisé un banquet en l’honneur du président de la Chambre des représentants australienne et de la délégation lui accompagnant. -VNA