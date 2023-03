Le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang (droite), et son homologue sud-coréen, Lee Jong-sup. Photo: YONHAP/VNA



Séoul (VNA) – A l’invitation de son homologue sud-coréen, Lee Jong-sup, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre vietnamien de la Défense, effectue du 27 au 29 mars une visite officielle en République de Corée.



Les deux ministres vietnamien et sud-coréen de la Défense ont eu le 28 mars un entretien, après la cérémonie d’accueil officielle du général d’armée Phan Van Giang tenue le même jour.



Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération bilatérale en matière de défense en continuant à promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, en maintenant et développant l'efficacité des mécanismes de coopération disponibles.



S'agissant du traitement des conséquences de la guerre, le ministre Phan Van Giang a proposé à la partie sud-coréenne de continuer à promouvoir la coopération avec le Vietnam et à le soutenir dans ce problème, dont les soins des victimes des bombes, mines et des produits chimiques toxiques/dioxine.



En ce qui concerne la coopération multilatérale, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer les consultations et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier ceux dirigés par l'ASEAN. Selon le ministre Phan Van Giang, le Vietnam soutient l'organisation d’une réunion informelle des ministres de la Défense ASEAN – République de Corée sur la base du consensus de l'ASEAN.



Les deux ministres ont en outre discuté de questions d’intérêt commun concernant la sécurité régionale. A propos de la Mer Orientale, ils ont souligné que les parties concernées devaient se conformer à la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), promouvoir les négociations pour la signature d'un Code de conduite (COC) substantiel et efficace en Mer Orientale, conformément au droit international. Le ministre Phan Van Giang a souligné que le Vietnam persistait dans la résolution pacifique des désaccords en Mer Orientale, sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



A cette occasion, les ministres vietnamien et sud-coréen de la Défense ont assisté à l’échange par les Marines des deux pays de documents concernant les termes de référence de la consultation entre les Marines vietnamienne et sud-coréenne. Il s’agit d’une base pour les deux Marines de promouvoir la coopération bilatérale.-VNA