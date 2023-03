Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – A l’invitation du chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, s’est rendu au Vietnam pour effectuer une visite officielle et co-présider la 20e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge de coopération dans l’économie, la culture, les sciences et techniques.



Dans le cadre de son séjour du 21 au 22 mars, il s’est entretenu mardi avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.



Lors de l’entretien, les deux parties ont convenu de promouvoir et de bien mettre en œuvre les visites de haut niveau, de continuer à maintenir et à promouvoir l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale disponibles, d’appliquer au mieux les déclarations communes et accords de coopération entre les deux Partis et les deux gouvernements.



Les deux parties ont également décidé de renforcer la connectivité entre les deux économies ainsi que la coopération décentralisée, d'accélérer la délimitation des 16% restants de la frontière commune afin de continuer à édifier une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable entre les deux pays.