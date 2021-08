Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite), et le vice-président suisse et chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'invitation du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le vice-président suisse et chef du Département fédéral des Affaires étrangères Ignazio Cassis effectue une visite officielle au Vietnam du 4 au 6 août 2021.



Lors de l’entretien tenu le 5 août, Bui Thanh Son et Ignazio Cassis ont convenu d'intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de s’efforcer de conclure prochainement les négociations d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange.



Remerciant la Suisse pour un don de fournitures médicales d’une valeur totale d’environ 5,1 millions de dollars au service de la lutte contre le COVID-19 au Vietnam, le ministre Bui Thanh Son lui a demandé de continuer d’assister le Vietnam dans l’accès aux vaccins et médicaments contre le coronavirus, ainsi qu’au matériel médical nécessaire.



Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération et de renforcer leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, y compris l'ASEAN et les Nations Unies. Elles ont souligné l'importance du respect du droit international, de la garantie de la liberté de navigation et de survol, de la sécurité et de la paix en Mer Orientale, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA