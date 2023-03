Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang copréside le Forum d'affaires Vietnam-Espagne. Photo : VNA

Madrid, 3 mars (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et la première vice-Première ministre espagnole Nadia Calviño ont affirmé leur détermination à porter le "partenariat stratégique vers l'avenir" des deux pays à la hauteur de leur potentiel, lors de leur entretien le 3 mars à Madrid.Lors de l’entretien, qui s'inscrivait dans le cadre de la visite officielle du vice-Premier ministre Tran Luu Quang dans le pays européen, les deux parties ont salué les développements récents dans les relations entre leurs pays.Ils ont convenu d'augmenter les visites mutuelles à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale et de mettre en œuvre de manière fructueuse l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars.Le vice-Premier ministre vietnamien a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance au "partenariat stratégique pour l'avenir" avec l'Espagne. Son homologue a également noté que l'Espagne respecte la stature et le rôle du Vietnam dans la région Asie-Pacifique.Tran Luu Quang a demandé à l'Espagne de créer des conditions optimales pour que les produits agricoles et de la pêche du Vietnam accèdent à son marché et à l'UE, encourager les entreprises espagnoles à stimuler les investissements de haute qualité dans des domaines tels que les infrastructures, les énergies renouvelables, les transports et les technologies de l'information au Vietnam et soutenir la suppression par la Commission européenne de l'avertissement de pêche INN pour les exportations de produits de la pêche du Vietnam.Il a également appelé le gouvernement espagnol à continuer d'offrir des conditions favorables à la communauté vietnamienne, qu'il a décrite comme une passerelle importante de l'amitié entre les pays.Lors des pourparlers, Nadia Calviño a souligné l'attention croissante des entreprises espagnoles au marché vietnamien et a hautement apprécié la stabilité politique du Vietnam et le climat favorable aux investissements et aux affaires.Elle a accepté de maintenir l'aide au développement pour le pays d'Asie du Sud-Est.Le Vietnam est une destination touristique préférée de nombreux Espagnols, a-t-elle noté, acceptant d'envisager l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre les deux pays.Nadia Calviño a ajouté que le Vietnam s'efforçait de développer une pêche durable. Elle s'est engagée à apporter un soutien technique au pays pour améliorer son système de gestion des pêches afin d'empêcher la pêche INN, comme l'a demandé de l'UE.Les deux parties ont également convenu d'élargir la coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, l’éducation, la formation, les sciences et technologies, les ressources naturelles et l’environnement, la transformation numérique, la réponse aux défis mondiaux tels que le changement climatique et l'insécurité alimentaire et en signant rapidement un accord de coopération culturelle et sportive pour aider à promouvoir la compréhension mutuelle et les échanges entre les peuples.Par ailleurs, les deux dirigeants ont également abordé certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun.- VNA