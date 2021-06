Entretien en ligne entre les deux dirigeants. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue s'est entretenu en ligne le 23 juin avec son homologue sud-coréen, Park Byeong Seug.

M. Hue a souligné que le Vietnam considérait toujours la République de Corée comme un partenaire important à long terme et l'un des partenaires prioritaires dans ses relations internationales. Le Vietnam apprécie la politique tournée vers le Sud de la République de Corée qui crée de grandes opportunités pour renforcer le partenariat de coopération stratégique bilatéral.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à œuvrer avec la République de Corée pour porter leurs relations bilatérales à une nouvelle hauteur, notamment dans le contexte où les deux pays s'orientent vers la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2022.

Le président de l'AN vietnamienne Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Le chef de l’organe législatif vietnamien s’est réjoui du développement fructueux des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19. Les investisseurs sud-coréens considèrent toujours le Vietnam comme un marché d'investissement attrayant et continuent d'investir massivement au Vietnam.

Il a espéré que la République de Corée créera des conditions favorables aux produits vietnamiens, notamment les produits agricoles, pour que les deux pays portent leur commerce bilatéral à 100 milliards de dollars.

Le dirigeant vietnamien a remercié la République de Corée pour son assistance au Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19, notamment le don de 40 moniteurs de température corporelle à distance. Il a demandé une coopération bilatérale resserrée à travers le mécanisme de COVAX.

Il a demandé aux deux pays d’étudier l'échange d'experts, la mise en oeuvre à titre expérimental le tourisme ou d'autres activités sur la base des passeports vaccinaux dans les temps à venir.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges entre les deux peuples.

A propos des contributions de l'entraîneur Park Hang-seo à l'équipe nationale vietnamienne de football, il a estimé qu'il s'agissait d'un modèle dans les échanges culturels, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Les deux parties ont convenu de se soutenir lors des forums multilatéraux et les mécanismes de coopération parlementaire internationale pour l'objectif du développement humain, contribuant à maintenir un environnement de paix et de sécurité dans la région et dans le monde.

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam promouvait toujours son rôle d'un membre responsable de la communauté internationale et contribuait activement à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde, dont les efforts pour promouvoir la paix en péninsule coréenne.-VNA