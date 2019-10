Hanoi (VNA) – Le Vietnam célébrera le 30 octobre la 70e Journée traditionnelle des volontaires et des experts militaires vietnamiens envoyés au Laos. Aider le Laos à recouvrer son indépendance était, pour Hanoi, bien plus qu’une décision stratégique... C’est au nom de l’amitié qui unit les deux peuples et de la solidarité qui règne au sein de l’internationale communiste que nos soldats sont partis.

Photo d’illustration: VOV



C’est le 30 octobre 1949 que le Vietnam a commencé à envoyer des soldats et des experts militaires au Laos, conformément à un accord signé entre les deux pays. Entre 1949 et 1975, environ 35.000 soldats volontaires vietnamiens tomberont au champ d’honneur et 60.000 autres seront blessés…

Plus qu’une obligation internationale…

Durant les deux guerres de résistance, plusieurs centaines de milliers de soldats volontaires et d’experts militaires vietnamiens se sont donc rendus au Laos. Ils avaient pour mission d’entraîner les soldats laotiens et d’aider à développer l’armée populaire au niveau local.

Le colonel Trân Huy Tuân, qui a fait partie de ce contingent de volontaires, s’en souvient encore. «Avant de partir pour le Laos, le général Vo Nguyên Giap nous a demandé de servir le peuple laotien de tout notre cœur. Quant au président Hô Chi Minh, il nous a rappelé à plusieurs reprises qu’aider un ami c’est s’aider soi-même », dit-il.

C’est dans cet esprit d’abnégation que les militaires vietnamiens ont œuvré à l’indépendance du Laos, en sensibilisant la population, en créant des groupes de guérilleros, et en posant les fondements d’une administration locale. Ils ont combattu aux côtés des Laotiens pour défendre leurs villages, mais ils les ont aussi aidés aussi dans la production.

Exposition de photos sur des volontaires et experts militaires vietnamiens au Laos, le 25 octobre 2019 à Vientiane. Photo : VNA

«Il y avait une mission chargée d’organiser des campagnes de sensibilisation auprès de la population», se souvient Nguyên Van Nghiêp, un autre ancien du Laos. «Les dirigeants, les soldats et le peuple laotien nous ont réservé un accueil très chaleureux. Nous étions toujours au plus près de la population», fait savoir Nguyên Van Nghiêp, un autre ancien du Laos.

Forts du soutien de la population et de l’armée, les militaires vietnamiens ont contribué pour une part non négligeable à la victoire du peuple laotien contre la colonisation française et l’impérialisme américain.

… une amitié éternelle

Soixante-dix ans se sont écoulés. Aujourd’hui, au Vietnam comme au Laos, l’heure est à l’intégration internationale. Alors que le nationalisme ne cesse de gagner du terrain à travers le monde, la solidarité et l’entraide, qui sont le ciment de leurs relations, permettent aux deux pays d’envisager un avenir radieux.

«Nous devons préserver et valoriser l’amitié et le bon voisinage entre nos deux peuples et les considérant comme un bien inestimable à transmettre aux générations futures», explique Bangsy Xay Xom Khot, attaché militaire à l’ambassade du Laos au Vietnam.

L’amitié qui unit le Vietnam au Laos a véritablement été scellée par l’Histoire. C’est un héritage précieux qu’il convient de faire fructifier… - VOV/VNA