Hanoï (VNA) - La consommation d'électricité au Vietnam augmente en moyenne de 10% par an, nettement plus vite que le PIB du pays, afin de répondre à l'énorme demande d'électricité et d'investissement.Cependant, l’insuffisance de la production nationale de combustibles fossiles pour répondre à la demande ainsi qu'au changement climatique et la dépendance du Vietnam à l'énergie importée pour faire fonctionner le système électrique sont la force motrice du gouvernement vers le développement des énergies renouvelables.Lors de la 26e conférence des parties au changement climatique des Nations Unies (COP26) à Glasgow (Royaume-Uni), pour atteindre cet objectif, le Vietnam a déclaré vouloir progressivement éliminer les centrales au charbon et moderniser le réseau électrique national.Fin 2021, les sources d'énergie renouvelables avaient une capacité installée totale de 20.670 MW, soit 27 % de la capacité installée totale de l'ensemble du système (76.620 MW); la production totale d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables était de 31.508 milliards de kWh, soit 12,27 % de la production totale de l'ensemble du système.Plus précisément, en matière d' énergie éolienne, le Vietnam compte 70 projets d'une capacité totale de 3.987 MW, mis en exploitation commerciale, générant une production de 3,34 milliards de kWh en 2021, soit l'équivalent de 1,3 % de la quantité à l'échelle du système. En ce qui concerne l'énergie solaire, la production représente environ 10,8 % de la production totale d'électricité de l'ensemble du système en 2021.Ces dernières années, les projets d'énergie renouvelable au Vietnam ont attiré beaucoup d'investissement direct étranger (IDE) et d'investissements privés. En 2021, le secteur de la production et de la distribution d'électricité a reçu 5,7 milliards de dollars d’IDE, représentant 18,3% du capital d'investissement total enregistré et se classant 2e parmi les secteurs les plus attractifs en matière d'IDE.Des milliards de dollars ont été investis dans des projets d'énergie solaire et éolienne, ce qui montre que le Vietnam a un grand potentiel en énergies renouvelables.Le solaire photovoltaïque du Vietnam a récemment connu une forte croissance, et ce n'est que le début de la transition énergétique du pays. La capacité d'énergie solaire à l'échelle nationale a augmenté rapidement, passant de 86 MW en 2018 à près de 16.500 MW en 2020. Le solaire sur les toits représente également une part importante de la capacité totale de l'énergie solaire. Le Vietnam a dépassé la Thaïlande pour devenir le pays de l'ASEAN ayant la plus grande capacité installée d'énergie solaire.Le secteur éolien est considéré comme «l'étoile montante» de l'industrie énergétique du Vietnam. Avec 8,6 % de terres et d'eau propices aux grands parcs éoliens, le Vietnam recèle un énorme potentiel et des opportunités d'investissement. Fin octobre 2021, 84 projets éoliens sur 106 avaient été mis en service commercial, pour une capacité totale de 3.980.265 MW.L'éolien offshore a un potentiel encore plus grand que l'éolien terrestre. Selon le rapport "Feuille de route pour le développement de l'énergie éolienne offshore au Vietnam" de la Banque mondiale, d'ici 2030, la capacité éolienne offshore peut passer de 1 GW à 5 - 19 GW, tandis que la capacité éolienne continentale pourrait passer de 1,26 GW à 17,34 GW.Selon des experts internationaux, s'il continue à développer les énergies renouvelables, le Vietnam gagnera rapidement une position plus élevée sur le marché, dépassant peut-être même des pays comme l'Australie ou l'Italie en termes de solutions d'innovation et de développement des énergies renouvelables. - CPV/VNA