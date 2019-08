Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation du Bureau de l’Assemblée nationale (AN), conduite par la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan, est allée lundi matin 19 août offrir des baguettes d’encens en mémoire du Président Ho Chi Minh dans la Maison 67 de la zone commémorative de ce leader éminent du pays au sein du Palais présidentiel à Hanoï.

C’est une activité en célébration des 50 ans de l’application du Testament du Président Ho Chi Minh et du 74e anniversaire de la Révolution d’Août.

La présidente de l’AN a reconnu les efforts du personnel de la zone commémorative dans la préservation de la dépouille mortelle du Président Ho Chi Minh et de ses objets précieux. Elle a souhaité que le personnel de la zone continue d’assumer bien sa mission confiée pour la protéger et présenter aux amis étrangers la vie et l’œuvre du Président Ho Chi Minh.

La Maison 67, construite et inaugurée en 1967, est le lieu où le Président Ho Chi Minh vécut ses derniers jours. De nombreuses réunions du Bureau politique du Parti y furent organisées pendant les bombardements américains au Nord du Vietnam. -VNA