Les touristes visitent Ba Na Hill. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La ville côtière centrale de Da Nang vise à attirer 9,8 millions de touristes en 2020, soit une hausse de 12,74% sur un an, selon le Service municipal du Tourisme.



En particulier, le nombre d’arrivées internationales devrait augmenter de 13 à 15% en glissement annuel.



Pour réaliser cet objectif, la ville élabore un plan de développement de l'économique nocturne dans le domaine du tourisme.



Outre le développement du marché intérieur, la ville diversifiera les marchés internationaux pour la période 2019-2021, en se concentrant sur des marchés potentiels tels que la France, l'Allemagne, la Russie, l'Australie, l'Amérique du Nord et l'Inde.



En 2019, Da Nang a accueilli 8,69 millions de touristes, dont près de 3,5 millions d'étrangers, en hausse de 30,7% par rapport à l'année précédente.



En décembre 2019, 35 lignes aériennes internationales et 10 lignes intérieures assuraient respectivement 496 et 662 vols par semaine vers la ville de Da Nang.

Située au centre du Vietnam, la ville de Da Nang est une destination prisée de nombreux touristes vietnamiens comme étrangers en raison de ses belles plages, de sa gastronomie, de son climat idéal, mais aussi de l'hospitalité de sa population.

Elle abrite également de nombreux sites touristiques attrayants comme les monts des cinq éléments ou Ngu Hanh Son, la péninsule de Son Tra, la zone touristique Ba Na Hills... Elle offre par ailleurs aux touristes un accès facile au sanctuaire de My Son et à l'ancienne cité de Hoi An, patrimoines culturels mondiaux par l'UNESCO. -VNA